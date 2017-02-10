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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi... Yozgat ve sis

10 Şubat 2017 Cuma 13:03
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Bazen bir sis düşer şehre. Görüntüler farklılaşır. Güzellikler çıkar ayen beyan ortaya. Tarihin güzellikeri daha net ve daha güzeldir. İşte bizim şehrimizinde güzellikleri böyle çıkar ortaya. Ayen ve beyan.

Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi... Yozgat ve sis
 Bazen bir sis düşer şehre. 
Görüntüler farklılaşır. 
Güzellikler çıkar ayen beyan ortaya. 
Tarihin güzellikeri daha net ve daha güzeldir.
İşte bizim şehrimizinde güzellikleri böyle 
çıkar ortaya. Ayen ve beyan. 
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