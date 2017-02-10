Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi... Yozgat ve sis

Bazen bir sis düşer şehre.
Görüntüler farklılaşır.
Güzellikler çıkar ayen beyan ortaya.
Tarihin güzellikeri daha net ve daha güzeldir.
İşte bizim şehrimizinde güzellikleri böyle
çıkar ortaya. Ayen ve beyan.
Bazen bir sis düşer şehre. Görüntüler farklılaşır....
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından...
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreter Vekili...
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Süreyyabey Barajı'nda buzu...
Yozgat Belediyesi’nin öncülüğünde uygulanacak olan ‘Çöpten...
© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
Yorum Gönder