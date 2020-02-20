Oktay’ı bilgilendirdiler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, Milletvekili Başer, Oktay’a Yozgat’ta yapımı devam eden Hızlı Tren, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi, Yeni Cezaevi inşaatı ile Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde süt ünitesinin açılması hakkındaki yatırımlar ile yapılması planlanan yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı bilgilendirdi. Başkan Köse, ‘’2020 yılında güçlü bir şekilde başlayacağımız projelerimizin son halini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile istişare ettik. Projelerimizin başlangıcından, son haline kadar yanımızda desteğini sonuna kadar hissettiğimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay’a şehrim ve şahsım adına teşekkür ederim’’ dedi.