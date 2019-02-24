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Oktay’dan yaralı askerlere ziyaret

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan üç askeri ziyaret etti.

Oktay’dan yaralı askerlere ziyaret

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan üç askeri ziyaret etti.

24 Şubat 2019 Pazar 21:15
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Oktay’dan yaralı askerlere ziyaret

Bilkent Şehir Hastanesine gelen Oktay, ilk olarak kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han’ın ailesine taziyelerini iletti. Tedavi gören askerleri ziyaret edip, doktorlardan askerlerin durumları hakkında bilgi alan Oktay, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini sundu. Oktay, hastanede tedavisi süren Yozgat’ın Saraykent ilçesinden asker Osman Özbek’in ailesiyle de ayrıca görüşüp, yakından ilgilendi. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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