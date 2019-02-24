Oktay’dan yaralı askerlere ziyaret

Bilkent Şehir Hastanesine gelen Oktay, ilk olarak kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han’ın ailesine taziyelerini iletti. Tedavi gören askerleri ziyaret edip, doktorlardan askerlerin durumları hakkında bilgi alan Oktay, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini sundu. Oktay, hastanede tedavisi süren Yozgat’ın Saraykent ilçesinden asker Osman Özbek’in ailesiyle de ayrıca görüşüp, yakından ilgilendi.