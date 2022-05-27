Oktay’dan taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'e rahmet diledi. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan kahraman askerimiz Mehmet Meral'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.

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