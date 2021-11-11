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OKTAY’DAN MÜJDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliyede ağırladığı Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse ile bir süre görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, Yozgat'ta ‘Kütüphane Kompleksi’ kurulacağının müjdesini verdi.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:26
OKTAY’DAN MÜJDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı, Yozgat'ta devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Yozgat'a klasik kütüphanecilik hizmetlerinin çok ötesinde fonksiyonlara sahip bir kütüphane kazandırılması için karar alındı. Projenin hızla hayata geçirilmesi için çalışmaların eş zamanlı olarak başlatıldığı aktarıldı. Görüşmede, kütüphanenin mimarisi ve fonksiyonları ile Yozgat'ın en prestijli yapılarından biri olmasının hedeflendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, ‘’Kütüphanenin, hem gençlerin çalışma, okuma ihtiyaçlarını gidereceği, hem de içerisinde barındıracağı konferans salonu, cep sineması, sergi, fuaye alanları, bebek, çocuk bölümü ile aynı anda pek çok kültürel ve sanatsal faaliyetin yapılmasına imkan veren alanları, teknoloji ile ‘kendin yap’ kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akım olan maker kültürü ile matematik başta olmak üzere çeşitli atölyeleri, kafeterya ve diğer alanları ile nitelikli zaman geçirmek isteyen bütün yaş gruplarından insanımızın buluşma ve cazibe merkezi olacaktır. Şehir kimliğini yansıtan bir tasarıma sahip olacak olan bu çok fonksiyonlu kompleksin içerisinde Yozgat'ın kültürel özelliklerinin tanıtılacağı bir bölümde de yer alacak’’ denildi. Görüşmede, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da bir sunum yaptı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Hemşerimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ı Valimiz Sayın Ziya Polat’la birlikte Milletin Evi’nde ziyaret ederek, yakın takipçisi ve destekçisi oldukları çalışmalarımızın, projelerimizin son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Şehrimizi geliştirmek, bir adım ileri taşımak için canla başla çalışıyoruz. Memleket Sevdalısı Büyüğümüz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a yakın ilgi ve desteklerinden dolayı şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum’’ İfadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•

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