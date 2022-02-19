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Oktay’dan kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümünü kutladı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:13
Oktay’dan kutlama

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Tarihimizle, kültürümüzle medeniyetimizle yüzyıllardır dost ve kardeşimiz olan Kosova'nın bağımsızlığının 14. yıl dönümü kutlu olsun’’ ifadesini kullandı.

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