OKTAY’DAN BAYRAM MESAJI

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı, vatandaşların bayram sürecini evlerinde geçirerek, Covid19 salgını ile mücadeleye destek vermeye çağırdı. Oktay, "İçinden geçtiğimiz bu zor günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Tüm hemşehrilerimin evde kalarak sosyal mesafeyi koruyarak sağlıklı günlere erişmesini diliyorum" dedi.

Milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en içten duygularla tebrik eden Oktay mesajında, "Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor; tüm hemşehrilerime aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Oktay, pandemi sürecine rağmen Yozgat’a yönelik yatırımların devam ettiğini de hatırlatarak, ulaşım sektöründe önümüzdeki süreçte öneli gelişmelerin olacağını, karayolu ağında iyileştirme çalışmalarının yanında havalimanı projesinin de devam ettiğini kaydetti. Oktay, Ankara-Tiflis bağlantılı Yüksek Hızlı Tren Projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas hattında test sürüşlerinin devam ettiğini, ardından demiryolu ulaşımının sağlanacağını anlattı. Oktay, ulaşımın rahatlamasıyla birlikte Yozgat’ın cazibesinin daha da artarak, yatırımcıların tercih edeceği bölgeler arasında ilk sıralara yükseleceğini, bunun için de Boğazlıyan ve Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin biran önce altyapı çalışmalarını tamamlanması için gerekli çalışmaların hız kesmeden devam ettirildiğini bildirdi.