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Oktay’dan başsağlığı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Erbaş ailesine başsağılığı diledi.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:40
Oktay’dan başsağlığı

Oktay, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ve Yozgat'ta yaşayan ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Edinilen bilgiye göre Oktay, görüşmede, hayatını vatan ve milletin müdafaasına vakfeden Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. (aa)

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Oktay’dan Başsağlığı
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