OKTAY’A SEVGi SELi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine geldikten sonra ilk yurt içi ziyaretini memleketi Yozgat'a yapan Oktay, kentte coşkuyla karşılandı. Memleketi Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Vali Kemal Yurtnaç ve il protokolü karşıladı. Karşılama sonrasında yeni valilik binasında Vali Kemal Yurtnaç'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay burada Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Yozgat'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, İ. Ethem Sadef, Ali Keven ve siyasi parti il başkanları eşlik etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bugün kendi memleketimizi, kendi topraklarımızı ziyaret ediyoruz. Biz ilk yurt dışı ziyaretimizi yavru vatan diye tabir ettiğimizi Kıbrıs'a yaptık. İlk il ziyaretimizi de kendi memleketimize, kendi topraklarımıza yapmış olduk. Dolayısıyla bundan son derece mutluyum. Hemşerilerimizle, dostlarımızla burada görüşüyor olmak, birlikte oluyor olmak apayrı bir güzellik. İnsanın kendisini vatanında hissediyor olması kendi öz toprağında hissediyor olması bir ayrıcalık. Bu sıcak karşılamadan sonra valimizden Yozgat ile ilgili geniş bir brifing aldık. Hemen hemen son 16 yıldır yapılan işlerle ilgili ve öncesi bundan sonra da neler yapılabileceğiyle alakalı bir teatisinde bulunduk" dedi.

İŞLER DAHA HIZLI OLACAK

Yeni dönemde işlerin daha hızlı ilerleyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak. Ben inanıyorum her ile olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır. Biz bunun detay çalışmalarını zamanla yapıyor olacağız. Yoğunlaşarak devam ediyor olacağız. Bundan sonraki işlerin Yozgat'ta da bütün Türkiye'de olduğu gibi nasıl daha hızlı yürütülebileceği ile alakalı ilimizi ilçeleriyle birlikte nasıl kalkındırıyor olacağımızla alakalı hep birlikte ekip olarak yolumuza devam ediyor olacağız" diye konuştu.

VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Yozgat Belediyesini ziyaret edip, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile de görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Sinema Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 'Sivil Toplum ve Vatandaş ile Buluşma' programına katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ın gerçekten çok şanslı bir olduğunu belirterek, "Yozgat her dönem mutlaka kabineden bakan çıkartan bir il. Şimdi ise hemşerimiz Sayın Fuat Oktay Beyfendi Cumhurbaşkanı Yardımcımız oldu. İlk ziyaretlerini ise doğduğu topraklara, memleketi Yozgat'a yaptı. Bu ziyareti yaparak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Biz inanıyoruz ki Yozgat Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın tecrübelerinden çok faydalanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, sayın bakanımızla ve milletvekillerimizle birlikte inşallah Yozgat daha güzel günlere kavuşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin öz güveni sarsılmış bir ülkeden, bugün hakkını, hukukunu arayan, sadece kendi hakkı ve hukuku da değil, herhangi bir yerde masum varsa onun hakkını hukukunu arayan bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Oktay, "Onun bireyleri olmanın getirdiği gurur, onur ve öz güven, sanayisi gelişmeye başlamış, ticareti 30-36 milyar dolarlardan bu yılsonu itibarıyla 170 milyar dolarların üzerine çıkmaya çalışan bir ülke. 2023 hedefleri olan, bu hedeflerinden vazgeçmeyen ama gerçekçi olarak bu adımları atacak bir ülke" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin, sıkıntıların, siyasi ve askeri problemlerin olduğu bir bölgede, ‘Ben bu ülkeyi ikiye katlayacağım’ diyen bir lidere sahip olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla böyle bir liderin ekibinde olmak, uykusuzluğu göze almayı gerektiriyor. Böyle bir liderin ekibinde olmak cesaret gerektiriyor, böyle bir liderin ekibinde olmak durmak yok yola devam demeyi gerektiriyor. Bu, dün de değişmedi, bugün de değişmeyecek, gelecekte de değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bütün engellemelere rağmen bu tür gelişmelerin artarak devam edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız milletimize verdiğimiz sözler var. Türkiye ikinci şahlanış dönemine bu yılın sonuna kadar, bunu hissederek giriyor olacak. Her alanda, tarımda, sanayide, askeri alanda, ekonomik alanda bütün oyunlara rağmen bizzat şahit olacaksınız. Bunu gerçekleştiriyor olabilmemiz için Yozgat'ın buna katkı vermesi gerekiyor, başka şansımız yok" şeklinde konuştu.

Yozgat’ta, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi, sorunlarını dinledi.