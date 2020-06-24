OKTAY, YOZGAT’TA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat ekonomisine ve istihdam sorununa nefes aldırıp, hareketlendirecek olan yatırımların açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere bugün Yozgat’a gelecek. Oktay, yatırımcılar, işletmeciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapacak. Toplantıda Yozgat’ın ekonomik yapısı ve yatırımlar değerlendirilip, sorunların aşılması noktasında atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Yozgat Organize Sanayi Sitesi’nde toplam 92 milyon 500 bin liralık yatırım bedeli olan 6 tesisin temeli atılacak. Açılışı yapılacak 3 tesisin toplam yatırım tutarının ise 86 milyon 500 bin lira olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bizzat takip ettiği, Yozgat’a değer katacak bu tesislerin işletmeye açılmasıyla bin 195 kişiye iş olanağı sağlamayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayesinde, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yürütülen yerelden kalkınma hamlesi meyvelerini vermeye başladığı kaydedildi. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından yapılacak tesislerin yanı sıra 6 yeni tesisin de temelinin atılacağı kaydedildi. Yozgat ekonomisine istihdam, üretim çeşitliliği ve dış yatırımlar için cazibe merkezi olmak gibi çeşitli açılardan önemli katkılar sağlayacak olan tesisler faaliyete geçtiğinde 495 kişiye daha iş fırsatı sunulacağı ifade edildi.