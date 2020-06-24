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Yozgat
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OKTAY, YOZGAT’TA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay himayesinde başlatılan 'Tedarik Zinciri' projesi kapsamında Yozgat'a gelerek yatırım yapan ve yapacak olan yatırımcılarla özel bir görüşme yapacak. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin ise yatırımcılar için hazırlandığı kaydedildi. Organize Sanayi Bölgesi’nde temel atıp, açılışlar yapmak üzere bugün Yozgat’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yatırımcılar, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Yozgat’ın istihdam ve ekonomik yapısı değerlendirilecek.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:40
OKTAY, YOZGAT’TA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat ekonomisine ve istihdam sorununa nefes aldırıp, hareketlendirecek olan yatırımların açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere bugün Yozgat’a gelecek. Oktay, yatırımcılar, işletmeciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapacak. Toplantıda Yozgat’ın ekonomik yapısı ve yatırımlar değerlendirilip, sorunların aşılması noktasında atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Yozgat Organize Sanayi Sitesi’nde toplam 92 milyon 500 bin liralık yatırım bedeli olan 6 tesisin temeli atılacak. Açılışı yapılacak 3 tesisin toplam yatırım tutarının ise 86 milyon 500 bin lira olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bizzat takip ettiği, Yozgat’a değer katacak bu tesislerin işletmeye açılmasıyla bin 195 kişiye iş olanağı sağlamayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayesinde, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yürütülen yerelden kalkınma hamlesi meyvelerini vermeye başladığı kaydedildi. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından yapılacak tesislerin yanı sıra 6 yeni tesisin de temelinin atılacağı kaydedildi. Yozgat ekonomisine istihdam, üretim çeşitliliği ve dış yatırımlar için cazibe merkezi olmak gibi çeşitli açılardan önemli katkılar sağlayacak olan tesisler faaliyete geçtiğinde 495 kişiye daha iş fırsatı sunulacağı ifade edildi. 

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OktayYozgat’ta
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