Oktay, yatırımcılarla buluştu

Üsküdar'da düzenlenen toplantıda, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Deniz de hazır bulundu. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk, bölgede her biri sektöründe güçlü, Yozgat ve ülke ekonomisine, istihdamına ciddi manada katkı sağlayan işadamlarından oluşan Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin, memleketleri Yozgat'ın da önemli temsilcileri olduğunu söyledi. Öztürk, sadece ekonomiye ve istihdama katkı sunma çabasında olmadıklarını, bunun yanında, dernek olarak sosyal pek çok projeyi de hayata geçirme gayretinde bulunduklarını belirterek, siyasi ve bürokrat kanattan da, Yozgatlı işadamlarının çalışmalarına daha fazla gereken önceliği ve önemi vermelerini beklediklerini ifade etti. Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği'ne düzenledikleri gönül birlikteliği buluşma toplantısı için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeki konulara değindi.