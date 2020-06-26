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Oktay, temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaları gezdi.

26 Haziran 2020 Cuma 00:38
Oktay, temaslarda bulundu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün 9 tesisin açılış ve temel atma törenine katılmasının ardından bazı fabrikaları gezip, bilgi aldı. Dön-Sa Çorap Fabrikası, Sidaş Gıda Üretim Tesisi ve Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret şirketi üretim tesisini gezen Oktay, ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Oktay, Garanti Kompozit Balistik Laboratuvarı'nda tüfekle atış yaptı.
Daha sonra basına kapalı gerçekleşen ‘Yozgat OSB İstişare Toplantısı’na katılan Oktay, ardından kente yeni atanan Yozgat Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.
Valilik şeref defterini imzalayan Oktay, Polat ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB İstişare Toplantısına da katıldı.
Toplantıda, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Oktay, Yozgat'ta mevcut üretim faaliyetlerini ve önümüzdeki dönem için planlanan yatırımları, katılımcılarla birlikte değerlendirdi. 

Son Güncelleme: 26.06.2020 00:39
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