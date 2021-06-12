Oktay taziyede bulundu

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Dereçiftlik köyünde 5 yaşındaki Ayşe Özçay adlı çocuk, yıldırım isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, elim haberi alır almaz talihsiz yavrunun ailesini arayarak başsağlığı diledi ve duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi. Oktay, ‘’5 yaşındaki Ayşeciği Rabbim yanına aldı; o şimdi bir melek. Rabbim bu yavrunun mekanını cennet kılsın; evlat acısı yaşayan ailesine dayanma gücü ve sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun’’ dedi.