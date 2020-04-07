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Oktay, kandil mesajı yayınladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07 Nisan 2020 Salı 12:09
Oktay, kandil mesajı yayınladı

Berat Kandili’nin Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. İslam Alemi’nin olduğu gibi tüm insanlığı tehdit eden bir salgınla karşı karşıya bulunduğumuz bu günlerde Allah’a daha çok yönelerek dua etmenin, yanlışlıklarımızdan arınmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, Yozgatlı hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyor ve bu gecenin, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik, kardeşlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.04.2020 12:11
Anahtar Kelimeler:
Kandil Mesajı YayınladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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