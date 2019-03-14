Oktay'ın programı netleşti

Yozgat Valiliğinden verilen bilgiye göre, Oktay, yarın geleceği Yozgat'ta önce Yerköy ilçesine uğrayacak. AK Parti Yerköy ilçe teşkilatı Seçim İrtibat Bürosu önünde vatandaşlarla sohbet edip, konuşma yapacak olan Oktay, Şefaatli ilçesine geçerek Yeşilyurt Camiinde Cuma Namazını kılıp, bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunduktan sonra, Yozgat Bozok Üniversitesinde saat 15.00'da gerçekleştirilecek törenlere katılacak. Kadışehri ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat bürosunda seçmenlerle buluşacak olan Oktay, geceyi baba ocağı Çekerek ilçesinde geçirecek. Oktay, Cumartesi günü Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, öğleden sonra Sorğgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya gelerek, proğramını noktalayacak.