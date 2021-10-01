Oktay, hasret giderecek

Oktay, Ankara'dan Yozgat'a gelip, daha sonra da Çekerek ilçesine geçecek. Geceyi Çekerek'te geçirecek olan Oktay, yarın ilçedeki bazı etkinliklere akıtılıp, ziyaretlerde bulunacak. Çekerek Belediyesi, Oktay'ı karşılamak amlacıyla hazırlık yaptı. Çekerek ilçesinde törenle karşılanacak olan Oktay, yarın bağ bozumu ve pekmez kaynatma etkinliğine katılıp, üretici kadınlarla birlikte, pekmez kaynatacak. Oktay, Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Meslek Yüksek Okulu'ndaki mezuniyet törenine katılıp, sonrasında da gençlerle bir araya gelerek, sohbet yapacak. Oktay, ilçede esnaf ziyaretinde bulunup, bazı toplantılara katılacak. Çekerek Belediyesini ziyaret edip, çalışmalar hakkında son bilgileri alacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faut Oktay, gece tekrar Ankara'ya dönüş yapacak.