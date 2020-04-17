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Oktay, gurbetçi ailelere müjde verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlı gurbetçileri sevindirdi.

17 Nisan 2020 Cuma 10:35
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Oktay, gurbetçi ailelere müjde verdi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, “25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk. Şimdi de 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için büyük çaplı bir operasyon başlattık“ dedi.

Yurtdışında en fazla nüfusa sahip illerden birisi olan Yozgat, bu mesajla sevindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında bulunan 25 bin Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini bildirdi. Oktay, paylaştığı mesajında şunları söyledi:

* Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk.

”BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTIK”

* Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Fuat Oktay. Gurbetçi.
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