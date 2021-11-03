Oktay, gençleri ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, AK Parti Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanı Yaşar Taşdemir başkanlığındaki heyeti kabul edip, sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde AK Parti Gençlik Teşkilatı üyeleri Yozgat’taki gençlik çalışmaları hakkında Oktay’a bilgi verdi. Sohbet havasında geçen ve yaklaşık 3 saat süren kabulde Oktay, gençlerin önerilerini dinledi, sorularına cevap verdi. Oktay sohbetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin geleceğinin gençlerin elinde şekilleneceğini vurguladı. Yozgat’ın sorunlarına da değinen Oktay, yapılan üst ve altyapı hizmetleriyle Yozgat’ın gelişmekte olan bir şehir olduğunu aktardı. Kabulde, Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir’in yanı sıra, birim başkanları, İl Gençlik Kolları üyeleri, İlçe Gençlik kolları Başkanları yer aldı.