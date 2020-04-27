Oktay'dan "birliktelik" vurgusu

Hemşehrimiz Fuat Oktay, sosyal medya hesaplarından "#birliktebaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay'ın yurt genelinde daha önce vatandaşlarla birlikte çektirdiği fotoğrafların da yer aldığı videolu paylaşımında, "Birlikte Türkiye olacağız, birlikte yürüyeceğiz yarınlara, birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.