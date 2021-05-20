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Oktay, çözüm üretiyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın sorunlarının çözümlerine yönelik çözümler üretiyor, talep edilen yatırım ve hizmetlerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli talimatları ilgili kurumlara veriyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:29
Oktay, çözüm üretiyor

Daha önce Yozgat merkez ve bazı ilçe temsilcilerini Külliyedeki Makamında ağırlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenifakılı ilçesinden giden heyeti de makamında ağırladı. Ak Parti Yenifakılı İlçe Başkanı Selma Uçar başkanlığındaki, Kadın Kolları Başkanı İsmihan Deniz, Gençlik Kolları Başkanı İhsan Bolat ve İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan’dan oluşan heyet Oktay’ı ziyaret etti. İlçe Başkanı Uçar,  ilçedeki çalışmalar ve sıkıntılar konusunda talepleri iletti. Oktay, gelen talepler konusunda gerekli talimatları ilgili kurumlara verdi. Ak Parti Yenifakılı İlçe Başkanı Selma Uçar, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey efendiyi Kadın Kolları Başkanı Gençlik kolları Başkanımız ve İl Genel Meclis Üyemiz ile beraber ziyaret ettik. Çok olumlu geçti. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendiye çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Oktayçözüm üretiyor
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