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Oktay, çocukluğunu hatırladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir cafede sohbet etti.

Oktay, çocukluğunu hatırladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir cafede sohbet etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Oktay, çocukluğunu hatırladı

Oktay, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışı için geldiği Çekerek'te vatandaşlara hitap etti. Hitabın ardından doğduğu evin bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ndeki Spor Sokak'a geçen Oktay, mahallenin çocuklarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Oktay, daha sonra bir kafede Çekerek Lisesinde aynı dönemde okuduğu lise arkadaşlarıyla buluştu. Oktay, lise arkadaşlarıyla sohbet etti, hasret giderdi.

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