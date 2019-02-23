Oktay, çocukluğunu hatırladı

Oktay, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışı için geldiği Çekerek'te vatandaşlara hitap etti. Hitabın ardından doğduğu evin bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ndeki Spor Sokak'a geçen Oktay, mahallenin çocuklarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Oktay, daha sonra bir kafede Çekerek Lisesinde aynı dönemde okuduğu lise arkadaşlarıyla buluştu. Oktay, lise arkadaşlarıyla sohbet etti, hasret giderdi.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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