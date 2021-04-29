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Oktay, Çandır’ı dinledi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Çandır ilçesinden giden heyeti Külliyedeki makamında ağırlayıp, ilçenin sorunlarını, taleplerini dinledi.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:35
Oktay, Çandır’ı dinledi

AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Kadın Kollar Başkanı Bakan Yürekli, Gençlik Kolları Başkanı İsmail Çolak, İl Genel Meclisi Üyesi Yasin Bağcı heyette yer aldı. Heyet üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Çandır ilçesini konuşup, çalışmalar, projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay, yaptığı açıklamada, ‘’Belediye Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve İl Genel Meclisi üyemizden oluşan Çandır heyetiyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret ettik. Kendileriyle çizmiş olduğu Yozgat vizyonu üzerinde ilçemiz adına yapabileceklerimiz, projelerimiz ve taleplerimiz hususunda son derece verimli ve bir o kadar da müjdelerle dolu bir görüşme gerçekleştirdik. Yoğun gündemleri arasında hüsn-ü kabulleri ve samimi sohbetleri için kendilerine şahsım ve ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

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OktayÇandır’ı Dinledi
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