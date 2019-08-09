Oktay bugün Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün ilimize teşrif ederek bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre bugün kente gelmesi beklenilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ilk olarak Yozgat Valiliği’ni ziyaret edeceği, akabinde Yozgat Belediyesi’ne geçeceği öğrenildi. Cuma namazını Yozgat’ta kılacak olan Fuat Oktay, yapımı devam eden hızlı tren projesi hattında çalışmaları yerinde inceleyecek. Havaalanı inşaat sahasını da gezeceği bildirilen Fuat Oktay’ın Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek bir toplantıya katılacağı, akabinde ise esnaf ziyaretleri gerçekleştireceği de belirtildi.