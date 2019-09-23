Oktay, Boğazlıyan’da

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘Güçlü Türkiye’nin ve Yozgat’ımızın Gururu, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz Kapalı Yüzme Havuzumuzun açılış törenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan ilçesinde yapımı tamamlanan ‘Boğazlıyan Fuat Oktay Kapalı Yüzme Havuzu’ açılış programına katılacak. Açılış, saat 11.30’da gerçekleşecek. Oktay açılış sonrasında bir dizi ziyaretlerde de bulunacak.