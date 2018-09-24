Oktay, bilgilendirildi

Başkan Gürbüz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katkısı ve destekleri ile 22 Millet Bahçesi projesinden bir tanesinin de Sorgun’a kazandırıldığını hatırlattı. Gürbüz, “Millet Bahçesi ile Sorgun’un yeni bir imaj kazandırılması hedefleniyor. Marka şehirler oluşturma hedefine hizmet edecek olan Millet Bahçeleri aynı zamanda, şehir sakinleri için dinleti, kültür sanat ve spor merkezi olma özelliğini taşıyacak’’ dedi.

Başkan Gürbüz, Bakanlar Kurulu kararı ile Bozok Üniversitesi’ne bağlı Veteriner Fakültesi’nin kurulması yönündeki kararını oybirliğiyle aldığını, bu fakültenin Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Sorgun’da kurulmasının uygun görüldüğünü kaydetti. Gürbüz, ‘’Bu konularla ilgili son durum hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay’ı makamında ziyaret edip bilgilendirdik. Fikir alışverişinde bulunduk’’ diye konuştu.