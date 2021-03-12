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Oktay, başkanları dinliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’taki belediye başkanlarını makamda kabul edip, sorunlarını, beklentilerini dinlemeye, projeleri hakkında bilgi edinmeye devam ediyor.

12 Mart 2021 Cuma 00:08
Oktay, başkanları dinliyor

Oktay, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’tan sonra Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın’ı da makamda kabul etti. Akın’a, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Özübek, Kadın Kolları Başkanı Şule Akın, İl Genel Meclis üyeleri Şahabettin Aksoy ve Ahmet Yılmaz eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Kadışehri'ne iki müjde birden veren Oktay, ilk olarak, 3 ay içinde Bahçecik barajının ikmal ihalesinin tamamlanarak, 80 bin dekar alanın suyla buluşacağını, Kadışehri'ndeki tarım hayatının canlanacağını söyledi. İkinci müjdenin ulaşım alanında gerçekleşeceğini ifade eden Oktay, 52 kilometrelik Sorgun-Kadışehri arasındaki karayolunun 47 kilometrelik kısmının satıh kaplama işinin Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) olarak yapılacağını kaydetti. Görüşmede, Başkan İrfan Akın ve beraberindeki heyet Kadışehri için büyük önem taşıyan iki güzel haberin yanı sıra, yakın zamanda şehir merkezinde yapılan dere ıslah çalışması, 3 köprü ve trafo binalarının yenilenmesi ile Kabalı meyve bahçelerinde arsa sahiplerinin alacak sorununa getirdiği çözümlerden ötürü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür ettiler. Akın, ‘’Kadışehri heyeti olarak Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ı külliyede ziyaret ederek, ilçemizin ihtiyaçları ile ilgili taleplerimizi kendilerine ilettik. Bahçecik barajının ihalesi dahil taleplerimizin karşılanması konusunda desteklerini yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, gönül rahatlığı içerisinde ilçemize dönerek aziz hemşehrilerimize iletmemizi istediği selamları ve heyetimize gösterdiği sıcak ilgilerinden dolayı şahsım ve Kadışehri halkı adına yürekten teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Haber Merkezi 

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OktayBaşkanları Dinliyor
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