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Oktay, annesini ebediyete uğurladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın vefat eden annesi Şaziye Oktay için İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde önceki gün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Oktay, annesini ebediyete uğurladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın vefat eden annesi Şaziye Oktay için İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde önceki gün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Oktay, annesini ebediyete uğurladı

İstanbul'daki evinde vefat eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın, Çekmeköy'deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şaziye Oktay'ın cenazesi, dua okunması ve helallik alınmasının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne uğurlandı. Oktay'ın cenazesi, dualar eşliğinde Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve babası Ömer Oktay, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Fuat Oktay, cenaze aracına binerek mezarlığa hareket etti. Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Mezarlığı'na defnedildi. Fuat Oktay, defin işlemlerinin ardından babası ve kardeşi Nihat Oktay ile Bahariye Mevlevihanesi'ne geldi. Oktay, burada babası ve kardeşi ile taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte bazı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar da katıldı. İleri Gazetesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz. 

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