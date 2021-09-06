Oktay, Akdağmadeni Heyetini Ağırladı

Oktay, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinden giden heyeti makamda ağırladı, taleplerini aldı. Akdağmadeni ilçesinden giden heyette, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, İl Genel Meclis Üyesi İrfan Coşkun, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Lale, Gençlik Kolları Başkanı Samet Ayçiçek yer aldı. Başkan Yardımcısı Oktay tarafından kabul edilen Akdağmadeni ilçesinden giden heyet, sorunlarını aktarıp, taleplerini iletti.
06 Eylül 2021 Pazartesi 00:07