Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1468.67
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333

Oktay, Akdağmadeni Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’tan giden heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaya devam ediyor.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:07
Oktay, Akdağmadeni Heyetini Ağırladı

Oktay, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinden giden heyeti makamda ağırladı, taleplerini aldı. Akdağmadeni ilçesinden giden heyette, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, İl Genel Meclis Üyesi İrfan Coşkun, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Lale, Gençlik Kolları Başkanı Samet Ayçiçek yer aldı. Başkan Yardımcısı Oktay tarafından kabul edilen Akdağmadeni ilçesinden giden heyet, sorunlarını aktarıp, taleplerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
OktayAkdağmadeni Heyetini Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp şehrin gizemi çözülüyor
Kayıp şehrin gizemi çözülüyor
Ekmek zamlandı
Ekmek zamlandı
Köy Okulunu boyadılar
Köy Okulunu boyadılar
HISIM OLDULAR!
HISIM OLDULAR!
Bahadın’da özel bir gün
Bahadın’da özel bir gün
Aşure dağıttılar
Aşure dağıttılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim