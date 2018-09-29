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Oktay, acı haberi memleketinde aldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay 83 yaşında, İstanbul'daki evinde vefat etti.

Oktay, acı haberi memleketinde aldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay 83 yaşında, İstanbul'daki evinde vefat etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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Oktay, acı haberi memleketinde aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefat haberini memleketi Çekerek ilçesindeki ziyaretleri sırasında aldı. Oktay, Çekerek ve Aydıncık ilçesindeki programlarını iptal ederek, İstanbul’a geçti. Şaziye Oktay’ın cenaze namazı bugün öğle namazı sonrasında kılınıp, daha sonra da İstanbul'da toprağa verilecek. İleri Gazetesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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