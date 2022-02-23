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Oktay'a çalışmalarını anlattı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanı vekili hemşehrimiz Fuat Oktay’ı ziyaret ederek Yozgat’ta yaptığı çalışmalar ve yatırımlar konusunda bilgilendirdi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:11
Oktay'a çalışmalarını anlattı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Köse, yazılı açıklamasında, gerçekleşen ziyarette Yozgat'a ve Yozgatlıya hizmet için yürütülen çalışma ve projelerin masaya yatırıldığını belirtti. Yozgat Millet Bahçesi'nde gelinen son durum hakkında Oktay'a bilgi verdiğini aktaran Köse, şunları kaydetti: "2022 yılı içerisinde tamamlanması için gereken projeler, özellikle Yozgatlı gençlerin ihtiyacına cevap verecek olan kütüphane inşaatının bir an önce tamamlanması adına yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Millet Bahçesi yapımının 2022 yılı içinde tamamlanması için tüm şartların zorlanması talimatını verirken, bilhassa Yozgatlı gençlerin dört gözle beklediği kütüphane inşaatının Yozgat Belediyesinin de vereceği destek ile bir an önce başlanması için gereğinin yapılmasını istedi."

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