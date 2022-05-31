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Okçulukta Bozok farkı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Fetih Sporfest Türkiye Şampiyonası’na katılan Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı.

31 Mayıs 2022 Salı 00:14
Okçulukta Bozok farkı

Yozgat Bozok Üniversitesi adına yarışmaya katılan öğrenciler İrem Öztürk, Sıla Eryatar, Feriha Kılınç ve Döndü Öztaş’ın yer aldığı takım ikincilik ödülü alırken, İrem Öztürk bireyselde dördüncü oldu. Erkek Takımı ise yarışmayı dördüncülükle tamamladı. Öğrencilerin göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı kutlayan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Üniversitenin her alanda göğüslerini kabartacak işlere imza attığının altını çizen Rektör Karadağ, ‘’Bu kez güzel haberi Fetih Sporfest’te aldık. Gençlerimizin sosyal aktivitelere katılımı, sportif faaliyetlerde öne çıkmaları çok sevindirici. Bu büyük başarıda emeği geçen Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü üniversitemizde büyük bir gayretle yürüten Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Murat Korkmaz’ı, Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Sercan Sarı’yı ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Okçulukta Bozok Farkı
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