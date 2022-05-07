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Okçuluk yarışmaları tamamlandı

Yozgat’ta okul sporları kapsamında düzenlenen okçuluk yarışmaları tamamlandı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:58
Okçuluk yarışmaları tamamlandı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleşen okçuluk yarışmalarına katılan okçular dereceye girebilmek için kıyasıya çaba gösterdiler. 09 - 10 yaş Erkekler kategorisinde Sakarya İlkokulundan Yuşa Kutay Erkekli birinci olurken, Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulundan Ahmet Anıl Koçaker ikinci oldu. Bayanlarda ise Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulundan Yaren Coruk birinci olurken, Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan Merve Betül Sağdıç ikinci oldu. Minikler B kategorisi 11-12 yaş grubunda kızlarda Fatma Temel Turhan İlkokulundan Şevval Türkan Yalçınsoy birinci oldu. Erkekler 15-17 yaş Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Onurhan Önsoy birinci olurken, Mehmet Berke Sargın ise ikinci oldu. Dereceye giren okçulara müsabakalar sonrasında madalyaları verilirken, Türkiye Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında da Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandılar. 

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