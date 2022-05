Okçuluk yarışmaları başlıyor

Minikler A, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek olan müsabakalar sonrasında dereceye giren okçular ise grup yarışmalarında Yozgat’ı temsil edecekler. Yarışmalar Minikler kategorisinde Mahalli, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışma aşamalarında, kız ve erkek öğrenci sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacak. Minikler ve küçükler kategorisinde 20 metreden 80 santimetreye hedef yüzüne 36 ok sıralama atışı yapılacak. Yıldızlar Kategorisinde Makaralı ve Olimpik Yay ile 30 metreden 80 santimertere hedef yüzüne 6 halkalı 72 ok sıralama atışı 6 şar ok ve aynı mesafeden eleme atışı yapılacak.

Gençler Kategorisi Olimpik Yay ile 60 metreden 122 santimetreye hedef yüzüne 72 ok sıralama atışı 6 şar ok ve aynı mesafeden eleme atışı yapılırken. Makaralı Yay ile 50 metreden 80 santimetreye 6 halkalı hedef yüzüne 72 ok sıralama atışı yapılacak. Minikler mahalli, Küçükler kategorilerinde Olimpik yaylarda yarışmalar yapılacak. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise hem Olimpik hem Makaralı yaylarda yarışmalar gerçekleştirilecek.