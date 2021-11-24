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OKÇULUK GELiŞiYOR

Yozgat’ta son yıllarda adını sıkça duyuran okçuluk, spor dalı olmanın yanı sıra yeni bir hobi alanı oluşturdu, kuruluş çalışmalarını tamamlayan üç dernek faaliyetlerini sürdürüyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:47
OKÇULUK GELiŞiYOR

Çok eskiye dayanan bir avcılık yöntemi olarak bilinen, son yıllarda ise genç ve orta yaşı grupları arasında sportif bir faaliyet olarak öne çıkan okçuluk, aynı zamanda bir de hobi alanı oluşturarak, her geçen gün adını duyurduğu gibi faaliyetlerine de etkinlik kazandırıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarını desteğini de alan okçuluk, STK’lardan da ilgi görüyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle, ‘Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği’nce Yozgat’ta yürütülen  ‘Geleneksel Ata Sporumuz Okçuluk’ adlı projenin çalışmaları devam ediyor. Dernek çalışmalarını izleyen Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat il merkezinde Bozok ve Üçok adıyla iki dernek, Şefaatli ilçesinde ise Okçuluk adıyla toplam 3 okçuluk alanında faaliyet gösteren derneğin kurularak aktif şekilde çalıştıklarını söyledi. Yurtlu, bakanlığın Yozgat’ta iki ayrı derneğin okçuluk faaliyetlerine destek sağladığını da aktardı. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu başkanı Şükrü Yalman, İl Müdürü Yurtlu’ya, PRODES kapsamında İçişleri Bakanlığınca desteklenen projenin çalışmaları ve uygulama takvimi konusunda bilgi arz etti. Yalman, bu projenin dört ay süreli olarak yirmi beş kursiyerle sürdürüleceğini vurgulayarak, ata sporu olan ve yeni bir hobi alanı olmasının yanı sıra boş vakitleri değerlendirmek amaçlı olarak tercih edildiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 23.11.2021 16:54
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