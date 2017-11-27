Okçuluk anlatıldı

Dernek binasında gerçekleşen konferansa BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Başkan Yardımcısı Recep Temel, dernek üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat Defterdarı olarak ilimizde görev yapan Erdoğan Yıldıraner, boş zamanlarında okçuluk ile meşgul olduğunu ve hobinin zamanla tutkuya dönüştüğünü söyleyerek, Yozgat’ta okçuluk kursu da verdiğini bildirdi. İnsanlık ve Türk tarihinde ok ve yayın yeri, tarihsel süreci ve gelişimiyle, günümüzde bulunduğu noktayı anlatan Yıldıraner’in konferansı katılımcıların yoğun ilgisini çekti. BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, konferans sonunda Defterdar Yıldıraner’e konferansından dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Defterdar Yıldıraner’de BEYDER Başkanı Bilir’e teşekkür etti ve Yozgatlı gençleri okçuluk sporu yapmaya davet etti.



