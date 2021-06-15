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Oğulcukta inşaata devam

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanılan Oğulcuk Göletinde inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 73'e ulaştı.

15 Haziran 2021 Salı 00:21
Oğulcukta inşaata devam

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin kurak topraklarının sulamasına yönelik 2013 yılında temeli atılan ve sürüncemede kalan Oğulcuk Göleti ile ilgili çalışmalara geçtiğimiz yıl içerisinde yeniden başlanıldı, inşaatta fiziki gerçekleşmenin yüzde 73’e getirildiği kaydedildi. Boğazlıyan ilçesindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik büyük önem taşıyan Oğulcuk Göleti ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, yapımı devam eden Boğazlıyan Oğulcuk Göletinde yüzde 73'lük fiziki gerçekleşme sağlandığı, dolgu imalatlarına başlandığı kaydedildi. Homojen toprak dolgu tipindeki gölette depolanacak 15,98 milyon metreküp su ile 18 bin 720 dekar zirai alanın sulanmasının hedeflendiği bildirildi. 

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Oğulcukta Inşaata Devam
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