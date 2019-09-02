Öğretmenlere yönelik çalıştay

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünsel olarak ele alındığı, günlük yaşam problemlerini çözmek için yaratıcı çözümlerin uygulanmasını hedefleyen eğitiminin, özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı hatırlatıldı. Avrupa Birliği projesi kapsamında çeşitliliğin ele alınmasında, temel değerlerin desteklenmesinde Matematik ve Fen öğretmenlerinin desteklenmesine yönelik proje kapsamında, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınarak, farklı modüllerin hazırlanıp, uygulanarak, revize edildiği ifade edildi. Çalıştayda üç modüle ait örnek uygulamaların katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılarak, proje çıktıları tartışılacağı, programdaki yenilik, modern, demokratik, çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek, eğitimin sosyal, kültürel boyutlarını zenginleştirmek için disiplinler arası/ötesi bir bakış açısıyla eğitimin destekleneceği anlatıldı. 11-16 yaş aralığındaki öğrencilere öğretmenlik yapan ortaokul matematik ve fen öğretmenlerine yönelik eğitim çalışması 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çalıştaya, Yozgat ve çevre illerde bulunan devlet veya özel okullarda, 11-16 yaş aralığındaki öğrencilere öğretmenlik yapan ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin katılımı bekleniyor. Çalıştayda, Hacatepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, Aksaray Üniversitesi’nden Dr. Hasan Özcan, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Dr. Emine Özgür Şen eğitmen olarak görev alacak.