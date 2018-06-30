Öğretmenlere teşekkür

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından ilçeye gönderilen ‘Teşekkür Belgesi’ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ tarafından sahiplerine törenle takdim edildi. Bozdağ, emeklerinden dolayı öğretmenlere bu güzel başarılarının devamlılığı, yeni güzel çalışma ve projelere imza atmaları dileklerini belirti. Bozdağ, ‘’İlmi çocuklarımıza öğreten güzel insanların olması, ilmi ve değerlerimizi çocuklarımıza miras olarak bırakılmasını sağlayan ilim taşıcı öğretmenlerle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum’’ dedi.