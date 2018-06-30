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Öğretmenlere teşekkür

ÇAYIRALAN ilçesinde Bilim Fuarında 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi alanları doğrultusunda bilimsel metodolojiye uygun bir şekilde çalışmalar yapıp sergilemede emeği geçen öğretmenler ile öğrencilere teyekkür belgesi verildi.

Öğretmenlere teşekkür

ÇAYIRALAN ilçesinde Bilim Fuarında 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi alanları doğrultusunda bilimsel metodolojiye uygun bir şekilde çalışmalar yapıp sergilemede emeği geçen öğretmenler ile öğrencilere teyekkür belgesi verildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Öğretmenlere teşekkür

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından ilçeye gönderilen ‘Teşekkür Belgesi’ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ tarafından sahiplerine törenle takdim edildi. Bozdağ, emeklerinden dolayı öğretmenlere bu güzel başarılarının devamlılığı, yeni güzel çalışma ve projelere imza atmaları dileklerini belirti. Bozdağ, ‘’İlmi çocuklarımıza öğreten güzel insanların olması, ilmi ve değerlerimizi çocuklarımıza miras olarak bırakılmasını sağlayan ilim taşıcı öğretmenlerle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum’’ dedi.

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