Öğretmenlere eğitim

Anadolu Vakfı, ‘Değerli Öğretmenim Programı’ ile Mayıs ayı eğitimlerine devam ediyor. Vakıf eğitimcileri, öğretmenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaya yönelik hazırlanan eğitimler kapsamında 18 Mayıs’ta ‘Dijital Dönüşüm’ eğitimi ile Yozgatlı eğitimcilerle buluşacak. Anadolu Vakfı’nın, sürekli geliştirilen konuları ve güçlü eğitmen kadrosu ile hem gençlerin hem de öğretmenlerin geleceğine katkı sağladığı eğitim ve seminer programı ‘Değerli Öğretmenim’, Yozgatlı öğretmen ve idarecilere yönelik Mayıs eğitimleri ile devam ediyor. Mayıs ayı programı, 18 Mayıs’taki ‘Dijital Dönüşüm’, 23 Mayıs’taki ‘Eğitimlerde Yaratıcı Uygulamalar’ ve 25 Mayıs’taki ‘Sınav Kaygısı Yönetme’ eğitimleri ile devam edecek. 30-31 Mayıs’ta “Proje Yönetimi (Erasmus Ka1 Ka2 Proje Yazma)” 1’inci ve 2’nci oturumlarında bir kez daha öğretmen ve idarecilerle bir araya gelinecek. Değerli Öğretmenim projesi kapsamında verilen eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. •Haber Merkezi•