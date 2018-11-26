Öğretmenler Günü Kutlandı

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda etkinliklere devam edildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümünü daha huzur, güven ve sevinç içerisinde kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, emekli öğretmenlere, şeref madalyası ve plaket verdi. Şiirler okundu, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti, öğretmenler arası ve öğrenciler arası düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini aldı. Skeç ve oratoryo gösterisinin ardından Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından mini konser verildi. Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi ortaklığında kutlama programı düzenlendi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan kutlama programında, günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı. Düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan emekli öğretmenlere plâket taktim edildi. Yozgat Belediyesi Sürmeli Türk Müziği Topluluğu konser verdi. Öğretmenler günü Sakarya İlkokulu’nda da farklı bir etkinlikle kutlandı. Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler günü için öğretmenlerine anlamlı bir hediye sundu. Öğrenciler, aralarında topladıkları parayla lösemili çocukların tedavisi için çalışma yürüten LÖSEV’e öğretmenleri adına bağış yaptı, makbuzunu da Öğretmenleri Fatma Ulubaş’a verdi.