Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü ile ilgili hazırlıklar tamamlandı, bugün ilk tören saat 10.00’da Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Saat 12.00’da Bişek Köyüne yapılacak ziyaretin ardından, 13.00’da Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde program yapılacak. Öğretmenler Gününün, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günü olduğu belirtildi. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini’ kabul ettiği gün. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda verdi, bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesinin yayımlanması ile resmîleşti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun ‘başöğretmen’ oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan ‘Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’ ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.