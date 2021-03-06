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HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
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Öğretmeninden İl yöneticilerine çağrı adını yaşatalım

YOZGAT Lisesi’nde daha önce Edebiyat öğretmeni olarak da görev yapan Necati Şahin, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan öğrencisi Korgeneral Osman Erbaş'ın isminin yaşatılmasını istedi.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:39
Öğretmeninden İl yöneticilerine çağrı adını yaşatalım

 Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ‘’Yozgat Lisesi öğrencilerimizden 1979 yılında mezun olan Osman Erbaş Paşa'mız Türk Silahlı kuvvetlerine büyük hizmetlerde bulunmuş, PKK’nın korkulu rüyası olmuş, Bugünkü Siha’ların gelişmesine, kullanılmasına katkılar sağlamış, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez her karışına iz bırakmış, Askerlerinin ve aziz milletinin kalbine taht kurmuş vatanına aşık milletine sevdalı bu milletin göz bebeği Ordumuzun Şerefli bir neferiydi’’ dedi. Şahin, Bingöl’den Tatvan’a gitmek için kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğradığını hatırlattı. Şahin, ‘’Yozgatlı hemşerimiz Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş'ın da amcasının oğlu 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve aziz ve yüce milletimizin başı sağ olsun. Ruhları şad mekanları cennet olsun’’ ifadelerini kullandı. Şahin, Burhanettin Kapusuzoğlu’nun önerisine de destek vererek, ‘’Dostlarımıza çağrı yapıyorum! Onlar da tabi ki düşünürler ama bir an önce gerçekleşmesi için çağrımız acildir! Aziz Şehidimiz 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş Paşamızın adını, Yozgat'ta İl Jandarma Alay Komutanlığı Kışlasına, Yerköy'de bir okula, Saray'da da yeni yapılan camiye verelim! Paşamızın aziz hatırasını yaşatalım!’’ ifadelerini kullandı.

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