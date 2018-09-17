Öğretmen Evi’nde çalışmalara devam

Çayıralan’da Fetö terör örgütünden devrolan dershanenin Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğüne dönüşüm süreci yakın takibe alındı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bzdağ, Şube Müdürü Hakan Mucuk ve Turgay Yüksel ile Şef Metin Yaşar Tokgöz ile birlikte Öğretmen Evi yapım onarım işlerini inceledi. Öğretmen Evi’nin 2’si suit oda olmak üzere toplamda 13 oda, banyo, kapı, duvar, elektrik gibi yapım, onarım işlemleri, giriş katta resepsiyon ile lokal yapımına başlandığı, asma tavanlar, ışıklandırma, duvar kaplama işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiği kaydedildi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da kalorifer ve su sistemlerinin bakım, tamirlerinin yapılacağı kaydedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, ‘’Aralık 2018 tarihine kadar dış cephe boyası ve tüm tamir işlemlerinin tamamlanmasıyla, Çayıralan Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğünün Tek Kişilik, İki Kişilik ve Suit Odaları ile birlikte hizmete girmesi düşünülmektedir. Öğretmen Evi’nin taban katında hizmet etmek üzere yemekhane olarak düzenlenip, yine aynı tarihte hizmet vermesi planlarımız içerisindedir. İlçemiz için bir ihtiyaç olan Öğretmen Evi’nin yapımının tamamlanması ile İlçemiz öğretmenleri ve tüm vatandaşlara hizmet etmesi için yapım aşamalarını yakından takip ediyoruz’’ dedi.