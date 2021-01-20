Öğrenirken kazanıyorlar

TÜRKİYE İş Kurumu (İş-Kur) tarafından istihdamın korunması, artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilip, işsizliğin azaltılmasına yönelik açtığı kurslara ilgi artıyor. Yozgat’ta Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa açılması planlanan meslek edindirme kurslarıyla ilgili alan taramasına başlanıldı. Yozgat merkez ve tüm ilçelerinde talep edilen mesleki eğitim kurslarının açılacağı kaydedildi. İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kurslarında, mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretirken, mesleği olan vatandaşların niteliklerini geliştirmelerine, mesleği olup iş bulamayan vatandaşların da istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesinin sağlanmaya çalışıldığını söyledi. Yıldız, geçmiş yıllarda açılan kurslara devam eden kursiyerlere olduğu gibi açılacak kurslara katılacak olanlara da belirli oranda ücret ödeneceğini bildirdi. Yıldız, ‘’Kurum olarak tüm ilçelerimizin genel taraması yapılarak, talepte bulunulan kursların değerlendirilmesi yapılıyor. İlçelerimizin özelliklerine göre, yöresel el sanatları, öne çıkan mesleklere yönelik kurslarımızı açacağız. Eğitim kurumlarımızın yarıyıl tatilinden sonra planlanacak kurslarımızı açacağız’’ dedi. Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden ödemeler yapıldığını da bildiren Yıldız, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 lira zaruri gider ödemesi yapıldığını kaydetti. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 lira zaruri gider ödemesi yapıldığına vurgu yapan Yıldız, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 lira ödendiğini anlattı. Yıldız, ‘’İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira ödeme yapılıyor. Bunun dışında, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için de aylık 400 lira bakım desteği verilmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır’’ diye konuştu. İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücretin kesinlikle alınmadığını, mesleki eğitim kursu süresince karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verildiğini de sözlerine ekledi.