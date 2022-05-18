ÖĞRENEREK TEDAVi EDiYORLAR

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer Etkinlikleri Kapsamında ‘Kampüsteki Hayvan Dostlarımıza Sağlık Aşılamaya Ne Dersiniz’ konulu söyleşi programı düzenlendi. Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürlüğü Konferans salonunda Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programında Veteriner Fakültesi öğrencileri teoride hayvan sağlığına ilişkin öğretim üyeleri tarafından bilgilendirildi. Daha sonra öğrenciler teoride alınan bilgiler eşliğinde uygulama için sahaya inerek kampüs içindeki hayvan barınağındaki hayvan dostlarımızı sağlık taramasından geçirdi. Tek tek köpeklerle ilgilenen öğrenciler hayvanların paraziter mücadelesine ilişkin aşılamalarını yaptı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, öğretim görevlileri ile birlikte kampus çevresinde bulunan sokak hayvanlarının aşıları ile birlikte genel sağlık taramalarını yaptılar. Kampus içerisinde bulunan hayvan barınağındaki köpeklere nasıl aşı vuracaklarını öğrenen öğrenciler, aynı zamanda hastalığı bulunan, yaralı yada sakatlanmış olan köpekleri nasıl tedavi edeceklerini uygulamalı olarak öğrendiler. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, Kampüste bulunan sokak hayvanlarının sağlıkları son derece önemli olduğundan hareketle paraziter mücadelelerini ve bir takım ilk etapta yapılabilecek olan sağlık problemlerini yapmak amacıyla kariyer günleri etkinliğinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakımı yapılmamış, aşılaması yapılmamış hayvanların vücutlarında taşıdıkları bazı parazitleri, mikroorganizmaları insanların yaşadıkları alanlara saçmak suretiyle çayırda, otta bulunabilecek olan bu etkenleri yazın oturan öğrencileri ya da sokakta gezen insanlara bir şekilde bulaştırma ihtimallerinin olduğunu dile getiren Gönülalan, ‘’O nedenle aşılamalarının yapılması lazım. Şuanda üniversitemizde bulunan hayvanların, bizlerle birlikte yaşayan hayvanların bu tür sorunlarının ortadan kalkması için arkadaşlar gerekli iç-dış parazit aşılamalarını ve genel sağlık bakımlarını yapıyorlar’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

