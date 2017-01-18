Öğrenciye ödev yok

Yozgat’ta 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 80 bin öğrenci ve 5 bin 500 öğretmen yarıyıl tatiline girecek.

Öğrenciler yarıyıl tatiline hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelge çerçevesinde öğrencilere ödev verilmeyecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, okulların 20 Ocak 2017 Cuma günü yarıyıl tatile gireceğini, tüm öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatillerinin en iyi şekilde verimli geçmesini söyledi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, öğrencilerin tatili fırsat bilip kendilerini yormadan, sıkıntıya sokmadan değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Kuş, “2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında son günlere gelindi. Siz evlatlarımız bizim geleceğimizsiniz. Başarıya ulaşmak için sorumluluk duymalı, planlı ve programlı olmaya dikkat etmeli, ulaşılabilir hedefler belirlemeli ve çalışmalarınızı kararlılıkla sürdürmelisiniz. Tatili fırsat bilip kendinizi yormadan, sıkıntıya sokmadan değerlendirin. Çocuklarımızın karne notları onların yalnızca eğitimdeki başarısını göstermiyor, genel olarak herkesin bu konudaki çabasının da karşılığını ifade ediyor. Onlara sabır ve sevgiyle yaklaşmalı, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle işbirliği içinde çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Çocuklarımıza destek olup, güvenmeli onları cesaretlendirmeli, eksikliklerini tamamlamaları için gereken katkıyı hep beraber sağlamalı ve başarılarını da ödüllendirmeliyiz. Hiçbir karne çocuklarımız kadar değerli değildir, bunu unutmayalım. Şüphesiz ki, çocuk yetiştirmek dünyanın en zor işidir. Bu yolda siz çalışma arkadaşlarımıza, yönetici ve öğretmenlerimize güvenimiz tamdır. İlimizin eğitimde yakalamış olduğu başarıyı korumak ve daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve sürdüreceğiz. Yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kuş, anaokullarında 5 bin 500, ilkokullarda 25 bin 150, ortaokullarda 25 bin 100 lise ve dengi okullarda 24 bin 500 olmak üzere toplam 80 bin 250 öğrencinin karne alacağını aktardı. Kuş, öğrencilerle birlikte 5 bin 500 öğretmenin de yarı yıl tatiline gireceğini sözlerine ekledi.