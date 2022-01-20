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‘Öğrencilerle Proje Yapmak’

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bilim Teknik Koleji‘nin öğretmenleriyle de bir araya geldi.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:11
‘Öğrencilerle Proje Yapmak’

Bilim Teknik Koleji Müdürü Memet Yıldırım’ın daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıda, okulda görev yapan 30 öğretmen ve okul yöneticilerine hitap eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Öğrencilerle Proje Yapmak: Niçin ve Nasıl?“ başlığı etrafında bilgiler paylaştı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kuruluşundan sonra üniversitenin ERASMUS beyannamesi alabilmesi, Uluslararası Ofis biriminin kurulması ve Avrupa Birliği programlarında aktif yer alabilmesi için yoğun çaba gösteren ve üniversitede pek çok ilkin yaşanmasında emeği olan ve öncülük eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu deneyimleri ışığında öğretmenlerden gelen sorulara cevaplar verdi ve artık günümüzde pek çok faaliyetin proje tabanlı yürütülmesinin bir kültür haline dönüştüğünü ifade etti. Seminerde öğretmenlere TÜBİTAK destek programları ve proje yarışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, özellikle TÜBİTAK 2204 programlarına aktif katılım sağlanmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata öğrencilerle yapılacak çalışmalarda proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Konuyla ilgili temel kavramlar üzerinden etkileşimli ve karşılıklı soru-cevap yoluyla aktif katılımın canlı olduğu bir söyleşi gerçekleştirildi. Program sonunda okul Müdürü Memet Yıldırım, davetlerini olumlu karşılayarak, öğretmenlerle bir araya gelip, deneyim ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti ve günün anısına Yozgat ile ilgili tanıtıcı figür takdim etti.

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