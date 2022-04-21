İftar programına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz, Akdağmadeni Meslek Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İlker Kılıç, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar sonrası konuşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden üniversite öğrencilerini ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Üniversite hayatının insan hayatı içerisinde çok kıymetli zaman dilimleri olduğunu belirten Yalçın, “İlçemizde sosyal imkânların kısıtlı olduğunu biliyorum. Sosyal imkânları artıracak ve öğrencilerimizin hoş vakit geçireceği mekânlar yapmak için de gayret ediyoruz. Akdağmadeni bugün termal turizm alanı ilan edildi. Bununla ilgili inşallah yakın zamanda termal tesisler ve turizm alanları yapacağız. Yeni tesislerimiz sizlerin sosyal yaşantısına önemli katkılar sunacaktır. Bugün iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum. Bu vesile ile eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz da, ramazan ayının manevi atmosferinde ilçede eğitim gören öğrencilerle iftar sofrasında bir ayara gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada öğrencileri, yerel dinamikler ve çalışanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Akdağmadeni, doğal güzellikleri ile yaşanabilecek güzel bir ilçemiz. Tarihi dokusu, kültür birikimleri ve diğer özellikleri ile termal turizmin merkezi olarak tescillenen Akdağmadeni, insanların mutlu olacağı, huzur bulabileceği bir yer olarak kendini tescillemiş oluyor. Bir Akdağmadenli olarak ilçemizin kültür birikimini yer altı ve yer üstü zenginliklerini çok iyi biliyorum. Burada öğrenci olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Akdağmadeni’ni tanımanın sizin için bir şans olduğunu düşünüyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak eğitimin tüm süreçlerini fakülteler, yüksekokulları, meslek yüksekokullarıyla en iyi şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi, sadece eğitim-öğretim süreçlerini çok iyi yönetmekle kalmıyor aynı zamanda bilimsel anlamda da devlet üniversiteleri arasında ve uluslararası arenada kendinden söz ettirten bir üniversite haline geliyor. Öğretim üyesi başına düşen yayın sırlamasında son üç yılda Yozgat Bozok Üniversitesi 157 devlet üniversitesi arasında 11’inci sırada yer almaktadır. 11’inci sırada olmak büyük bir prestij ve bir ayrıcalıktır. Bu başarı Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ‘Kararlıkla, Başarıya…’ sloganının bir yansımasıdır. Bu başarının görünürde olmayan ama bizi cesaretlendiren ve mutlu kılan, bizi yüreklendiren en önemli unsuru sizlersiniz. Sizlerden almış olduğumuz güçle eğitim öğretimi daha güçlü ve daha ileri noktaya taşımak azmindeyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi bölgesine sadece öğrencisi ile değer katan değil aynı zamanda bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi de sanayici ile buluşturan, 2022-2026 hedeflerini ‘girişim odaklı üniversite’ olarak belirleyen marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu başarının gizli kahramanları siz değerli öğrencilerimizsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Sizleri bu donanımda yetiştiren fedakâr, cefakâr hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Akdağmadenimize değer katan kaymakamımız, belediye başkanımıza, meslek yüksekokulumuz ve sağlık yüksekokulumuza sundukları katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Eğitim-öğretim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ramazanın bereketinin gönüllerde filizlenmesini, ramazanın bereketinden feyzinden hepimizin en üst düzeyde yararlanmasını niyaz ediyor ve şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum.”

