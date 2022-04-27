Öğrencilerle iftar

Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya gelen Yıldız öğrencilerle sohbet etti. Programa Öğrencilerin yanı sıra okul müdürleri ve pansiyon personeli katıldı.

Programın hazırlanmasında emeği geçen idarecilere teşekkür eden Yıldız, öğrencilerin taleplerinin takipçisi olacağını belirtti.

