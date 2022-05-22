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Öğrencilerle eğlendi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesini ziyaret etti.

22 Mayıs 2022 Pazar 00:48
Öğrencilerle eğlendi

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen Beden Eğitim dersinde öğrencilerin spor faaliyetlerine eşlik eden Akkan, öğrencilerle sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi. Spor salonunda yapılacak bakım onarımları yerinde görerek incelemelerde bulunan Akkan, öğrencilerin daha temiz bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bakım Onarım ekibinin görüş ve önerilerini alarak tavsiyelerde bulundu. 
Haber Merkezi

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Öğrencilerle Eğlendi
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